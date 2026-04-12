讃岐vs徳島 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](メグスタ)
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 30 岡英輝
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 29 田尾佳祐
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
MF 90 後藤優介
FW 77 村上悠緋
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 35 左合修土
MF 13 前川大河
MF 14 石倉潤征
MF 27 柳雄太郎
MF 60 森川裕基
FW 11 佐野竜眞
FW 22 大野耀平
監督
大嶽直人
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 20 松田佳大
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
※14:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 30 岡英輝
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 29 田尾佳祐
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
MF 90 後藤優介
FW 77 村上悠緋
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 35 左合修土
MF 14 石倉潤征
MF 27 柳雄太郎
MF 60 森川裕基
FW 11 佐野竜眞
FW 22 大野耀平
監督
大嶽直人
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 4 カイケ
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 10 杉本太郎
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 31 長谷川徹
DF 20 松田佳大
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス