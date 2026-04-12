愛媛vs奈良 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](ニンスタ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 6 谷岡昌
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
MF 13 山下雄大
MF 48 行友翔哉
MF 57 仙波隼太郎
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 21 戸水利紀
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 15 岡田慎司
DF 2 高畠捷
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
MF 18 後藤卓磨
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 9 富樫佑太
FW 14 望月想空
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 6 谷岡昌
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
MF 13 山下雄大
MF 57 仙波隼太郎
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 21 戸水利紀
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 15 岡田慎司
DF 2 高畠捷
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
MF 18 後藤卓磨
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 9 富樫佑太
FW 14 望月想空
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志