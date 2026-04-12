浦和vs東京V スタメン発表
[4.12 J1百年構想リーグ EAST第10節](埼玉)
※14:00開始
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 22 柴戸海
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 36 肥田野蓮治
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 32 片山瑛一
MF 14 関根貴大
MF 37 植木颯
MF 39 早川隼平
FW 7 安部裕葵
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
監督
マチェイ・スコルジャ
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 40 新井悠太
MF 55 吉田泰授
FW 9 染野唯月
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 35 田邉秀斗
DF 36 松田陸
MF 7 松橋優安
MF 17 稲見哲行
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 25 熊取谷一星
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
※14:00開始
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 22 柴戸海
DF 88 長沼洋一
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 36 肥田野蓮治
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 26 荻原拓也
DF 32 片山瑛一
MF 14 関根貴大
MF 37 植木颯
FW 7 安部裕葵
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
監督
マチェイ・スコルジャ
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 40 新井悠太
MF 55 吉田泰授
FW 9 染野唯月
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 35 田邉秀斗
DF 36 松田陸
MF 7 松橋優安
MF 17 稲見哲行
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 25 熊取谷一星
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩