秋田vs湘南 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節](ソユスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 13 才藤龍治
DF 22 高橋秀典
MF 5 長井一真
MF 10 佐藤大樹
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 11 佐川洸介
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 岡野洵
DF 17 野々村鷹人
DF 32 長谷川巧
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 22 蓑田広大
MF 2 松村晟怜
MF 6 武田将平
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 29 渡邊啓吾
MF 55 岡庭愁人
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 99 上福元直人
DF 13 下口稚葉
MF 15 藤井智也
MF 17 田村蒼生
MF 20 石橋瀬凪
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 28 太田修介
監督
長澤徹
※14:00開始
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 13 才藤龍治
DF 22 高橋秀典
MF 5 長井一真
MF 10 佐藤大樹
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 11 佐川洸介
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 4 岡野洵
DF 17 野々村鷹人
DF 32 長谷川巧
MF 14 大石竜平
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 22 蓑田広大
MF 2 松村晟怜
MF 6 武田将平
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 29 渡邊啓吾
MF 55 岡庭愁人
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 99 上福元直人
DF 13 下口稚葉
MF 15 藤井智也
MF 17 田村蒼生
MF 20 石橋瀬凪
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 28 太田修介
監督
長澤徹