[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](ギケンス)

※14:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 17 猪瀬康介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

DF 88 濱託巳

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 11 三好麟大

MF 14 関野元弥

MF 16 上月翔聖

MF 20 杉山伶央

FW 13 河田篤秀

控え

GK 1 大野来生

DF 3 福宮弘乃介

DF 5 深川大輔

DF 23 松本大地

MF 7 金原朝陽

MF 73 田中稔也

FW 9 新谷聖基

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史

[アルビレックス新潟]

先発

GK 64 バウマン

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 25 藤原奏哉

DF 26 佐藤海宏

DF 77 舩木翔

MF 7 大西悠介

MF 8 白井永地

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 30 奥村仁

FW 46 笠井佳祐

FW 99 小野裕二

控え

GK 23 吉満大介

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 33 松岡敏也

DF 38 森昂大

MF 13 落合陸

MF 28 島村拓弥

MF 40 石山青空

FW 18 若月大和

監督

船越優蔵