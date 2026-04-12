高知vs新潟 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節](ギケンス)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 88 濱託巳
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
FW 13 河田篤秀
控え
GK 1 大野来生
DF 3 福宮弘乃介
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 73 田中稔也
FW 9 新谷聖基
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 30 奥村仁
FW 46 笠井佳祐
FW 99 小野裕二
控え
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 33 松岡敏也
DF 38 森昂大
MF 13 落合陸
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
FW 18 若月大和
監督
船越優蔵
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 88 濱託巳
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
FW 13 河田篤秀
控え
GK 1 大野来生
DF 3 福宮弘乃介
DF 5 深川大輔
MF 7 金原朝陽
MF 73 田中稔也
FW 9 新谷聖基
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 30 奥村仁
FW 46 笠井佳祐
FW 99 小野裕二
控え
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 33 松岡敏也
DF 38 森昂大
MF 13 落合陸
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
FW 18 若月大和
監督
船越優蔵