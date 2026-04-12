滋賀vs琉球 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](ハトスタ)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 31 笠原淳
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 10 人見拓哉
MF 13 小泉隆斗
MF 24 ロメロ・フランク
MF 32 海口彦太
MF 77 北條真汰
FW 11 三宅海斗
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 5 西山大雅
MF 8 中村健人
MF 16 鈴木翔太
MF 17 木下礼生
MF 23 竜田柊士
MF 26 角田駿
FW 15 菊島卓
FW 99 奥田陽琉
監督
和田治雄
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 3 菊地脩太
DF 8 堀内颯人
DF 27 船橋勇真
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 46 池田廉
FW 9 浅川隼人
FW 26 カル・ジェニングス
控え
GK 1 佐藤久弥
MF 6 志慶眞巧洋
MF 7 茂木駿佑
MF 28 津覇実樹
FW 18 上野瑶介
FW 39 庵原篤人
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 31 笠原淳
DF 4 井出敬大
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 10 人見拓哉
MF 13 小泉隆斗
MF 24 ロメロ・フランク
MF 32 海口彦太
MF 77 北條真汰
FW 11 三宅海斗
控え
GK 21 櫛引政敏
DF 5 西山大雅
MF 16 鈴木翔太
MF 17 木下礼生
MF 23 竜田柊士
MF 26 角田駿
FW 15 菊島卓
FW 99 奥田陽琉
監督
和田治雄
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 3 菊地脩太
DF 8 堀内颯人
DF 27 船橋勇真
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 46 池田廉
FW 9 浅川隼人
FW 26 カル・ジェニングス
控え
GK 1 佐藤久弥
MF 6 志慶眞巧洋
MF 7 茂木駿佑
MF 28 津覇実樹
FW 18 上野瑶介
FW 39 庵原篤人
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮