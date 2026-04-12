[4.12 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](ハトスタ)

※14:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 31 笠原淳

DF 4 井出敬大

DF 14 白石智之

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 10 人見拓哉

MF 13 小泉隆斗

MF 24 ロメロ・フランク

MF 32 海口彦太

MF 77 北條真汰

FW 11 三宅海斗

控え

GK 21 櫛引政敏

DF 5 西山大雅

MF 8 中村健人

MF 16 鈴木翔太

MF 17 木下礼生

MF 23 竜田柊士

MF 26 角田駿

FW 15 菊島卓

FW 99 奥田陽琉

監督

和田治雄

[FC琉球]

先発

GK 50 川島康暉

DF 3 菊地脩太

DF 8 堀内颯人

DF 27 船橋勇真

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 16 井堀二昭

MF 17 加藤悠馬

MF 46 池田廉

FW 9 浅川隼人

FW 26 カル・ジェニングス

控え

GK 1 佐藤久弥

MF 6 志慶眞巧洋

MF 7 茂木駿佑

MF 28 津覇実樹

FW 18 上野瑶介

FW 39 庵原篤人

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮