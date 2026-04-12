タレントの小島瑠璃子（32）が12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」にゲスト出演。自身が始めた事業について語った。

番組ではMCのMEGUMIが「小島さんは、お茶の事業を始められたんですよね」と紹介。小島は「そうなんです。私自身が心と体がしんどい時にお茶を飲んでホッと一息つく時間に救われたので。今お茶を勉強しながら、何か皆様に届けられないかなと思って」と語り、共演者にお茶をふるまった。

小島はオリジナルのほうじ茶と和紅茶のブレンドを入れ「狭山のお茶農家さんと一緒に作りました。埼玉県ですけど」とPR。「寝る前にはカフェインを抑える入れ方があるっていうのが勉強して分かったので、体調やシーンに合わせて、お茶を飲んで1分でも深呼吸できる時間が…。ずーっと動いてるとアドレナリン出てどんどんすり減っちゃうので、そういう時間を作るようにしてました」と、活動休止期間のお茶との向き合い方を回顧した。

「今後はお茶をメインに展開を？」と聞かれると「今はもう、何ができるかほんとに試行錯誤していて。まだまだ駆け出しのベンチャーって感じです」。共演者の「ベンチャーなんだ！？」のリアクションにも「はい、そうです」と笑顔。「会社の方はどうですか？」の質問には「もがいてます。頑張ります」と応じた。