「DREAMS COME TRUE」の公式サイトが12日に更新され、11日の名古屋公演会場において、会場内のエレベーターの不具合が発生し、来場者が一時閉じ込められる事態が発生したことを報告。その上で謝罪した。

公式サイトで「このたびNGKスポーツプラザ内エレベータの不具合が発生し、ご利用中のお客様が一時閉じ込められる事態が発生したとの報告を受けました」とし、「被害に遭われたお客様に、多大なるご迷惑とご不安をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「私どもといたしましても、状況を真摯に受け止め、再発防止に向けて必要な関係機関との連携と確認を徹底して参ります」と明かし、「改めまして、被害に遭われたお客様に深くお詫び申し上げます」と伝えた。

また、中村正人は自身のインスタグラムを更新し、「昨日NGKスポーツプラザ施設内においてエレベーターのトラブルが発生したとの報告を受けました。当コンサートに責任のある者として、お客様に多大なご不安、ご心配、ご迷惑をおかけしたことに、心からおわび申しあげます」と謝罪した。