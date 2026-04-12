女優・真野恵里菜が12日までに自身のインスタグラムを更新。4月11日に35歳の誕生日を迎え、祝福の声に感謝した。

真野は「またひとつ歳を重ねました！！学生のころ思い描いていた35歳ってすごく大人なイメージだったんだけど いざ自分がこの歳になるとイメージと全然違うから自分大丈夫か？って思うときがあるし母としてももっと心に余裕を持ってしっかりしなきゃ！とも思う」と心境を吐露。

そして「こんな私を今でも応援してくれたり好きだと思ってくれたり私の投稿がなくてもメンションやメッセージをくれたり本当に本当にありがとうございます」とファンへの感謝をつづっていた。

この投稿には「いくつになっても変わらず可愛い真野ちゃんがずっとずっと大好きだよ」「楽しく健康にキラキラした素敵な1年が過ごせますように」「お誕生日おめでとうございます 益々のご活躍を願っています！」などのコメントが寄せられていた。

真野は2018年9月、当時ヘタフェに所属していたサッカー元日本代表の柴崎岳と結婚。その後、スペインへ移住して夫をサポートしていた。23年9月には柴崎のJ1鹿島復帰に伴い、帰国したことを報告。24年7月に第1子出産を発表した。