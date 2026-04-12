◇MLB パイレーツ 4-3 カブス(日本時間12日、リグリー・フィールド)

カブス・鈴木誠也選手が代打から途中出場し、4打数1安打を記録しました。

前日の試合でケガから復帰し今季初出場を果たしていた鈴木選手。この日はベンチスタートとなりましたが2点を追う6回に相手投手が左腕に代わったところで、この試合「5番・DH」で先発した左打者の代打で登場。すると3球目のカーブを捉えレフトへのヒットを放ち、2試合連続安打を記録しました。

そのままDHに入ると、8回の第2打席はセンターフライで凡退。しかしチームが9回2アウトから追いついて延長戦に突入します。

迎えた延長10回裏の第3打席はノーアウト2塁と一打サヨナラのチャンスでしたが、2球で追い込まれてから高めのスイーパーに空振り三振。

1点ビハインドとなった11回裏には2アウト満塁の好機で打順が巡ります。ここで初球から3球連続ボールとなり優位なカウントとなるも、1球ストライクとなったあとの5球目、インハイの直球を打ち上げてファーストファウルフライでゲームセット。鈴木選手はバットを投げ捨てて悔しさをあらわにしました。