かつてバラエティ番組で無双した小島瑠璃子（32）が再出発の場に「お茶」ビジネスを選んだ理由を生放送で告白した。

【映像】小島瑠璃子がお茶事業で再スタートした理由

ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが “女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合った。

ゲストの小島瑠璃子は現在、芸能活動、子育て、そして「お茶」ビジネスという“三足のわらじ”を履き、多忙な日々を過ごしているそう。生放送ではMEGUMI、剛力、ヒコロヒーに自社のお茶を振る舞い、3人の「美味しい」という言葉にホッとした顔を見せた。

お茶事業を初めたきっかけに話が及ぶと、自分自身がお茶でリラックスできた瞬間を告白。「1分でも深呼吸ができる時間を作れるように」と明かした。

試行錯誤の連続でめまぐるしい日々を送る小島。赤坂の店舗は予約できないほどの人気だが、生放送では「まだまだ駆け出しのベンチャー」と謙遜し、「もがいています。頑張ります」と決意を新たにしていた。