歌手の鈴木亜美（44）が12日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、ニックネームの由来について明かした。

人気オーディション番組「ASAYAN」のオーディションで選出され、98年に「love the island」で歌手デビュー。99年発売の「BE TOGETHER」が大ヒットし、NHK紅白歌合戦に初出場した。

愛称の“あみ〜ゴ”は、すぐに定着した。「爆笑問題」太田光が「あみさんがあみ〜ゴって呼ばれるのは、鈴木亜美ちゃんが最初ですよ」と話すと、田中裕二も「デビューしてすぐにあみ〜ゴだったよね？」と尋ねた。

鈴木は「そうです」と回答。しかし、その愛称の始まりは、デビューよりはるか前の話だという。

「小学2、3年生のころに、先生にあみ〜ゴって付けられて。デビューする時、“あだ名とかないんですか？”って取材で言われて、言おうか言うまいか…。この先ずっとあみ〜ゴでいくのかなと思いながら、“恥ずかしいけど、一応あみ〜ゴって言われてました”って言ってから、あみ〜ゴ！って」

太田は「先生、自慢だね。俺が付けたんだ！って」と大喜び。田中は「お前みたいな先生だな」とツッコミを入れていた。