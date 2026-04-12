早見優、恩師との再会を報告「凛としていていつも美しく」

歌手でタレントの早見優が11日に自身のアメブロを更新。音楽評論家の湯川れい子が主催するイベントに参加したことを報告した。

この日、早見は「先日、湯川れい子先生が主催されている『木曜塾』にお邪魔してきました」と報告。「講演後は、湯川先生とゆっくりお話しできて、とても贅沢な時間を過ごしました」と明かした。

イベントではタレントの松本伊代も参加していたといい「伊代ちゃんが『センチメンタル・ジャーニー』を歌っている時に、嬉しそうに聴いていらした湯川先生の笑顔がとても素敵でした！」とその時の様子を説明。さらに「特別室には、湯川先生に書いていただいた、シングルGET UPのレコードが！」と明かし「一緒にお写真を撮っていただきました わー！嬉しい」と喜びをつづった。

また、湯川の人柄について「凛としていていつも美しく、お話しされる一つひとつの言葉に、深さと温かさがあって、とても素敵です」とコメントすると同時に、松本や湯川との3ショットを公開した。

最後に「この写真は、本番前の裏で伊代ちゃんと湯川先生のお話に聞き入っているところです」と松本との2ショットを公開し、ブログを締めくくった。