小原正子、長女の下校で冷や汗をかいた出来事「私がミスってしまい」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が11日に自身のアメブロを更新。新小学1年生になった長女・こうめちゃんの下校時に起きたハプニングについてつづった。

この日、小原は新1年生の集団下校について「ランドセルに、区域によってカラーが違うリボンを保護者がつけます」と説明。しかし「私がミスってしまい」「下校初日なのにこうめちゃんが違う区域チームに混じってしまいました」と自身のミスでこうめちゃんが違うグループで下校してしまったことを明かした。

続けて「家の近所で、待ち構えていたのに帰ってこないし、こうめちゃんの位置情報が家とは全然 違う方へ動いていくのであせりました」と当時の心境を吐露。「すぐに学校へ行って確認すると私のつけたリボンが間違いだと気付き あわててこうめちゃんの所へ走っていきました」と、急いで探しに行ったことを報告した。

その後、無事に先生と一緒に歩いているこうめちゃんを発見し、こうめちゃんは先生に「私の家はこっちじゃない あっちだと先生に伝えたそうです」と報告。こうめちゃんについて「ケロッとしていて『なんで、お母さん来たん？』と、なんなら先生と2人で、帰りたそうな様子でした」とその時の様子を説明した。

最後に「先生方にも大変ご迷惑をお掛けしてしまいほんとうに申し訳なかったです」と謝罪し「注意力が足りてなかったなーーー冷や汗 走った汗かきまくりました」とコメント。「こうめちゃんごめんね！無事帰宅してくれてありがとう」とつづった。