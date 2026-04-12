女優のすみれ（35）が12日、千葉・幕張メッセで行われたQVC主催「QVC25周年 アニバーサリーフェスタ」のトークイベントに登場した。

ヘルシービューティーなイメージだが、現在、3歳になる息子の子育て真っ最中で「ストレスいっぱいなんですよ」と苦笑い。

多忙な中でも大事にしてるのが「睡眠と運動と食事」だといい「この3つが整えば、自律神経も整ったりするんじゃないかと思っています」と語った。

また「我慢しない。無理して運動しちゃうとか、食事を無理して食べないっていう方が逆に不健康になるじゃないですか。制限っていうよりは、ちょっと気をつけるっていうぐらいの方が、実は体にはいいし、ストレスにもならない」と、なるべくストレスをためない考え方も明かした。

「最近はハマっているのが『モビリティー』っていう運動。ストレッチと簡単な運動で体を温めて動かして、血流を良くする。最近アメリカで流行ってるんですけど、毎日5分やるだけでも、アンチエイジングの効果があるそうなんです」と実演。隙間時間を有効活用して、代謝を上げることを意識している。

睡眠の質を上げるため、飲酒を控えめにしているといい「あまり飲まないようにしてるんです。やっぱり（睡眠の）質が悪くなる。お酒飲んじゃうと気絶するように寝ちゃって。寝起きでうわーってなっちゃう。脱水症状になったりもするし、今、気をつけないといけないなと思って」。

トークに聞き入った来場者に「自分のためにも家族のためにも、まずは自分が元気じゃないとダメだから。自分にちょっと優しくしてあげようねって」とセルフケアの大切さを語りかけた。