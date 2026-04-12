「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は初回に今季初の先頭打者アーチとなる４号ソロを放つなど４打数２安打１打点。今季、本拠地で飛び出した一撃にスタンドは大歓声に包まれた。

試合後、現地ラジオ局のインタビューに答えた大谷は「よかったですし、本拠地で打ってなかったので、何とか一本打ってこれからもっともっと波に乗りたいなと思います」と力を込めた。１点を追う初回、内角スライダーを完璧に捉え右翼席へ先頭打者アーチとなる４号ソロ。すぐさま試合を振り出しに戻し、テオスカーの３ランで勝ち越すなど一挙４得点で試合の主導権を引き寄せた。

チームは連勝で３カード連続の勝ち越し。１１勝３敗、勝率・７８６はＭＬＢ全体でもトップだ。８割の大台が目前となった中、大谷は「一人一人が本当に良いプレーをしていると思います。投打ともに自分たちのやることをやってると思うので、それが形になっているなと思います」と分析した。

打席の中でしっかりと与えられた役割をこなす。投手陣も自分の持ち場で最大限のパフォーマンスを発揮する。この日はクローザーのディアスが不在でも、リリーバー４投手がしっかりと無失点で試合を締めた。

圧倒的な強さを誇り、年間１００勝オーバーも夢ではない滑り出しとなっている。