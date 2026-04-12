ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥは１２日、公式サイトを更新し、１１日の名古屋公演の会場でのエレベータートラブルについて謝罪した。

「２０２６年４月１１日 （土） ＮＧＫスポーツプラザ内エレベータートラブルに関するご報告とお詫び」と題し、「このたびＮＧＫスポーツプラザ内エレベータの不具合が発生し、ご利用中のお客様が一時閉じ込められる事態が発生したとの報告を受けました」と公表。

「被害に遭われたお客様に、多大なるご迷惑とご不安をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「私どもといたしましても、状況を真摯に受け止め、再発防止に向けて必要な関係機関との連携と確認を徹底して参ります」と対策を記し、「改めまして、被害に遭われたお客様に深くお詫び申し上げます」とつづった。

また、メンバーの中村正人もこの日、自身のインスタグラムを更新。「昨日ＮＧＫスポーツプラザ施設内においてエレベーターのトラブルが発生したとの報告を受けました。当コンサートに責任のある者として、お客様に多大なご不安、ご心配、ご迷惑をおかけしたことに、心からおわび申しあげます」と謝罪の言葉をつづった。

【以下、公式サイトの発表全文】

このたびＮＧＫスポーツプラザ内エレベータの不具合が発生し、ご利用中のお客様が一時閉じ込められる事態が発生したとの報告を受けました。

被害に遭われたお客様に、多大なるご迷惑とご不安をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

私どもといたしましても、状況を真摯に受け止め、再発防止に向けて必要な関係機関との連携と確認を徹底して参ります。

改めまして、被害に遭われたお客様に深くお詫び申し上げます。

株式会社ディーシーティーエンタテインメント