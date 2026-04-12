山形県酒田市の定期船「とびしま」がエンジン故障のため代わりの船での運航が続いている問題で、市は船の借り上げに5500万円余りの補正予算を組んで対応に当たる方針です。



この問題は、3月26日、酒田市の離島・飛島と酒田港を結ぶ定期船「とびしま」が航行中に2基あるエンジンのうち、1基が故障し翌日から欠航しているものです。



市の定期航路事業所によりますと「とびしま」のエンジンはドイツ製で部品の取り寄せなどで修理には数か月かかる見込みということです。

現在、粟島汽船の「きらら」を借り上げて飛島まで乗客を乗せた運航が行われていますが、借り上げ可能な期間は今月19日までで、市は20日から次の船の運航が決まるまで定員12人の遊漁船を使って島民らの往復手段を確保する考えです。





市は、ことし8月末までの代わりの船の借り上げ費用として5567万円を繰り入れる補正予算案を今月17日の市議会臨時会に提出します。しかしこの補正にエンジン修理費は含まれずさらに費用はかさむ見通しです。船の乗客数が大幅に減る見通しとなったため毎年5月末に200人あまりのボランティアが飛島で海岸の漂着ゴミを回収する「飛島クリーンアップ作戦」実行委員会は、10日に会合を開き5月の開催を見送り、ことし夏以降の実施を模索することを決めました。