【アベマ30時間】コムドットやまと、“超衝撃”最高月収を初告白 スタジオ＆視聴者驚がく「YouTuberドリーム」「すごすぎる」
5人組動画クリエイター・コムドット（やまと、ひゅうが、あむぎり、ゆうた、ゆうま）が11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の通し企画『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』に出演。やまとが“超衝撃”の最高月収を告白した。
【写真】カジサックに直電で爆笑！パイまみれで企画に挑むコムドット
本企画は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。
「カミングアウトじゃんけん」では、衝撃の展開が。プレイヤーはそれぞれ「グー・チョキ・パー」に対応した3枚のカードを持ち、一発勝負のじゃんけんに挑む。敗北した人は、カードに記された「禁断のテーマ」に沿って自身の秘密を告白しなければならない過酷な罰が。チーム対抗の勝ち抜き戦形式で行われ、最終的に敗北したチーム全員には顔面パイの洗礼が待ち受けるほか、芸人チームが勝利すれば最大250万円の賞金を奪い取ることができる。
リーダーのやまとが中山功太との勝負に敗北し、提示されたテーマは「過去最高月収」。やまとは意を決した表情で「…2億4000万です」と驚がくの数字を告白。これには、とろサーモン・久保田かずのぶが「M-1に25回優勝してるやん！」、三四郎・小宮浩信も「郷ひろみでしか聞いたことない！」と絶叫し、現場はパニックに。やまとは「会社（グループ）としての月収です」と補足したものの、規格外の「YouTuberドリーム」に視聴者からも「すごすぎる」と驚きの声が殺到した。
【写真】カジサックに直電で爆笑！パイまみれで企画に挑むコムドット
本企画は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。
リーダーのやまとが中山功太との勝負に敗北し、提示されたテーマは「過去最高月収」。やまとは意を決した表情で「…2億4000万です」と驚がくの数字を告白。これには、とろサーモン・久保田かずのぶが「M-1に25回優勝してるやん！」、三四郎・小宮浩信も「郷ひろみでしか聞いたことない！」と絶叫し、現場はパニックに。やまとは「会社（グループ）としての月収です」と補足したものの、規格外の「YouTuberドリーム」に視聴者からも「すごすぎる」と驚きの声が殺到した。