脳出血で療養中の俳優・清原翔さんが４月１０日、自身のインスタグラムを更新。

友人たちとの写真を投稿しました。



【写真を見る】【脳出血で療養中】清原翔さん 長濱ねるさんら 友人と笑顔ショット 「ニューキャップ手に入れた！」



清原翔さんは「ねるなえが来てくれたー」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、清原翔さんが、俳優の長濱ねるさん、友人と笑顔を浮かべる様子が見て取れます。



続けて「ニューキャップ手に入れた！」と、綴っています。







この投稿にファンからは「もうみんなの弾ける笑顔が最高!!きよたんの投稿にいつも元気もらえます。」・「ねるちゃん！お久しぶりですね ニューキャップ 人生最高キャップ いい笑顔も最高だ〜」・「キャップ お似合いです。きよたんの笑顔は最高。今日も体調良さそうで良かった。嬉しい」・「お似合いです♪ みんな笑顔が素敵です」などの反響が寄せられています。







清原さんは、2023年2月2日にインスタグラムに投稿し「感染症心内膜炎による脳出血で2020年6月12日に倒れ、3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。」と報告していました。

2024年2月3日には「僕は元気です 復帰に向け頑張ってます！」と投稿し、2024年8月14日に「計画してるのがあるから復活をお待ちを！」と投稿していました。







【 清原翔さん プロフィール 】

生年月日：1993年2月2日

出身地：神奈川県

血液型：O型

身長：185cm

靴サイズ：27.5cm

趣味：カメラ

特技：野球・バレーボール







【担当：芸能情報ステーション】