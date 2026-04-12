元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。大好きなホテルチェーンを明かした。

北海道千歳市在住というリスナーから「松岡くんが千歳を大好きになったと言っていて、とてもうれしい」というメッセージが寄せられた。

現在、東京と函館の二拠点生活を送り、北海道での仕事も多い松岡。「先週もちょっと仕事で札幌に行っていたんですけど」としたうえで「もちろん札幌はいいんですけど、千歳っていう街に慣れてしまうと、千歳から札幌まで行く距離感がまあまあ大変だなって思ってくるんですよ」ともらした。

「これからはもしかしたら千歳に泊まる機会が多くなるんじゃないかな」とニヤリ。「なぜかと言いますと、私の大好物、私の大好きな『ドーミーイン』が千歳にできるんですよ。ほぼ出来上がっていたので。こないだ散歩してるときに見て、“もうドーミーインできてるじゃん、ほぼほぼ”と」と自身が好きなビジネスホテルがまもなくオープンすることに触れた。

「ってなったら、ちょっと夜とか、終わって札幌に泊まって次の日千歳に帰ってきて空港に行くなら、夜のうちに千歳に移動して、千歳に一泊して、東京に帰ってくるっていうね」と構想を明かした。

「“千歳まで行くなら空港から飛行機に乗って帰ってこいよ”っていう話もあるんですけど、それとこれとは話が別なんですよ」と松岡。「やっぱり北海道で仕事が終わった場合、よっぽど仕事の次の日のスケジュールが大変じゃない限りは、やっぱり北海道の仕事は北海道で一回ちゃんと、きっちり一杯飲んで締めたいっていうのが、僕の生き方なので。これから千歳には結構足を運ぶのではないのかなと思っておりますから。また千歳で見かけた方は声かけてやってください」と呼びかけた。