「取得してよかったと思う資格」 １位の理由は実用性
株式会社メディアシークは、１０３０８名に実施した「取得してよかったと思う資格」に関する意識調査の結果を公開した。１位は「運転免許」で３３．６％を占めた。
調査では、運転免許が突出して最多となり、生活インフラとしての重要性がうかがえる結果となった。次いで２８．６％が「特にない」と回答し、資格取得の満足度に個人差が見られた。
また、回答の理由については「日常生活で役立っている」との回答が最多で、実用性が評価のポイントとなった。
【結果は以下の通り】
運転免許：３３．６％
特にない：２８．６％
簿記（簿記検定など）：７．３％
医療・福祉系資格：４．９％
ＴＯＥＩＣ・英語資格：４．３％
ＩＴ系資格（ＩＴパスポート・基本情報など）：４．３％
その他：２．７％
ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）：２．３％
宅地建物取引士（宅建）：２．０％
防災・救命系資格：１．４％
ＭＯＳ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ）：１．１％
保育士：０．９％
美容・コスメ系資格：０．６％
心理・カウンセラー系資格：０．５％
行政書士：０．５％
登録販売者：０．４％
社会保険労務士：０．４％
色彩検定：０．４％
公認会計士・税理士：０．４％
栄養士・管理栄養士：０．３％
調理師：０．３％
日商ＰＣ検定：０．１％
司法書士：０．４％
中小企業診断士：０．２％