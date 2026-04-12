株式会社メディアシークは、１０３０８名に実施した「取得してよかったと思う資格」に関する意識調査の結果を公開した。１位は「運転免許」で３３．６％を占めた。

調査では、運転免許が突出して最多となり、生活インフラとしての重要性がうかがえる結果となった。次いで２８．６％が「特にない」と回答し、資格取得の満足度に個人差が見られた。

また、回答の理由については「日常生活で役立っている」との回答が最多で、実用性が評価のポイントとなった。

【結果は以下の通り】

運転免許：３３．６％

特にない：２８．６％

簿記（簿記検定など）：７．３％

医療・福祉系資格：４．９％

ＴＯＥＩＣ・英語資格：４．３％

ＩＴ系資格（ＩＴパスポート・基本情報など）：４．３％

その他：２．７％

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）：２．３％

宅地建物取引士（宅建）：２．０％

防災・救命系資格：１．４％

ＭＯＳ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ）：１．１％

保育士：０．９％

美容・コスメ系資格：０．６％

心理・カウンセラー系資格：０．５％

行政書士：０．５％

登録販売者：０．４％

社会保険労務士：０．４％

色彩検定：０．４％

公認会計士・税理士：０．４％

栄養士・管理栄養士：０．３％

調理師：０．３％

日商ＰＣ検定：０．１％

司法書士：０．４％

中小企業診断士：０．２％