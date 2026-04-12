¾¾»³¿¤Ð¤»¤º¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤ÏÀäË¾Åª¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¥Ñ¥Ã¥ÈÉÔÄ´¤ÇÅ·¶Ä¤°
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂè3¥é¥¦¥ó¥É¡¢¶¯¤¤À¾Æü¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë½ªÈ×¤Î17ÈÖ¡£1m¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬¥«¥Ã¥×¤Î±¦±ï¤ò¤Ê¤á¤Æ³°¤ì¤ë¤È¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤ÏÍîÃÀ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£18ÈÖ¤â2m¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡¢ÄËº¨¤ÎÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤Ç72¡£1ÂÇ¤â¿¤Ð¤»¤º¥È¥Ã¥×¤È¤Ï9ÂÇº¹¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯²ó¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤ì´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£1ÈÖ¤Ç1.5m¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡¢¹¥¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¤Î3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿6ÈÖ¤Ï2m¤ò³°¤·¤Æ¥Ü¥®¡¼¡£Î®¤ì¤ò¼º¤¤¡¢¸åÈ¾¤â12ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼3¡Ë¤ÇÂè1ÂÇ¤ò1.5m¤Ë¤Ä¤±¤¿¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤º´¬¤ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç54¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ9ÂÇº¹¤«¤éµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿Îã¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ®Áè¿´¤Ï¤Þ¤À¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£3Æü´Ö¡¢°¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤Æ·ë²Ì¤À¤±¤òÂÔ¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Îý½¬¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÌÛ¡¹¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¡£