開催：2026.4.12

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 8 - 7 [アストロズ]

MLBの試合が12日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアストロズが対戦した。

マリナーズの先発投手はルイス・カスティジョ、対するアストロズの先発投手はランス・マクラーズで試合は開始した。

1回裏、2番 カル・ローリー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 2-0 HOU

2回表、9番 テーラー・トラメル 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 SEA 2-3 HOU

3回表、2番 ヨルダン・アルバレス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 SEA 2-4 HOU、7番 キャメロン・スミス 13球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 SEA 2-6 HOU

4回表、3番 イサク・パレデス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 SEA 2-7 HOU

5回裏、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 4-7 HOU、2番 カル・ローリー 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでマリナーズ得点 SEA 5-7 HOU、3番 フリオ・ロドリゲス 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 7-7 HOU

9回裏、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 8-7 HOU

試合は8対7でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのアンドレス・ムニョスで、ここまで2勝1敗1S。負け投手はアストロズのブライアン・アブレイユで、ここまで0勝2敗1S。

ここまでマリナーズは6勝9敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方アストロズは6勝9敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 14:02:28 更新