バルセロナFWヤマル、ラ・リーガ史上最年少で通算100試合出場を達成
バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、ラ・リーガ史上最年少で通算100試合出場を達成した。
ラ・リーガ第31節が11日に行われ、バルセロナはエスパニョールと対戦。フェラン・トーレスが2得点を挙げたほか、ヤマルやマーカス・ラッシュフォードにも得点が生まれ、4−1で快勝した。
この試合で1ゴール2アシストを記録して勝利に大きく貢献を果たしたヤマルは、バルセロナの公式サイトによると、元スペイン代表FWボージャン・クルキッチ氏（20歳203日）の記録を塗り替え、18歳272日という同クラブ史上最年少でのリーグ戦100試合出場を達成したという。
また、データサイト『OPTA』によると、元スペイン代表FWラウール・ゴンサレス氏（19歳284日）や同代表FWイケル・ムニアイン氏（19歳293日）の記録も上回り、ヤマルはラ・リーガ史上最年少で100試合出場を達成した選手になったことも伝えられている。
ラ・リーガ第31節が11日に行われ、バルセロナはエスパニョールと対戦。フェラン・トーレスが2得点を挙げたほか、ヤマルやマーカス・ラッシュフォードにも得点が生まれ、4−1で快勝した。
この試合で1ゴール2アシストを記録して勝利に大きく貢献を果たしたヤマルは、バルセロナの公式サイトによると、元スペイン代表FWボージャン・クルキッチ氏（20歳203日）の記録を塗り替え、18歳272日という同クラブ史上最年少でのリーグ戦100試合出場を達成したという。
また、データサイト『OPTA』によると、元スペイン代表FWラウール・ゴンサレス氏（19歳284日）や同代表FWイケル・ムニアイン氏（19歳293日）の記録も上回り、ヤマルはラ・リーガ史上最年少で100試合出場を達成した選手になったことも伝えられている。