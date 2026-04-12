「最高のニュース」「ヤバすぎる」土曜夜、日本サッカー界に届いた待望の“朗報”に列島熱狂！「W杯激アツ！」「暴れまくってる」
日本サッカー界にとって、待望の朗報だ。
４月11日に開催されたラ・リーガの第31節で、久保建英が所属する７位のレアル・ソシエダが15位のアラベスとホームで対戦。３−３のドローに終わった。
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、長期の離脱を余儀なくされた久保が、この試合でついに復帰を果たす。
２−２で迎えた54分に投入されたレフティは60分、左サイドからのクロスを頭で折り返し、オーリ・オスカールソンのヘディングシュートをアシストしてみせた。
復帰して６分で結果を残し、なんとマン・オブ・ザ・マッチに選出された日本代表MFの活躍に、ファンは興奮。インターネット上では次のような声が上がった。
「きたーー！！」
「久保建英の復帰は熱い」
「日本代表にも朗報ですね」
「日本サッカーにとって最高のニュース」
「途中出場からわずか６分でアシストはさすがの一言。レアル・ソシエダにとっても大きな戦力復活だし、W杯目前でこのコンディションは頼もしすぎる」
「やったー！待ってたぞ、タケ」
「10分で暴れまくってるの好き」
「日本代表にとって明るい話題ですよ」
「え、やば。久保さん間に合ったやん、W杯激アツ！！」
「W杯は大丈夫そうっすね」
「雨でハラハラだったけど、無事復帰できてとりあえず良かった」
「久保建英、W杯目前で復帰して６分アシスト！？これで日本代表はもう優勝フラグ立った？」
「MVPはヤバすぎる」
土曜の夜、24歳のMFが日本列島を熱狂させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】復帰した久保、珍しい形で即アシスト！
４月11日に開催されたラ・リーガの第31節で、久保建英が所属する７位のレアル・ソシエダが15位のアラベスとホームで対戦。３−３のドローに終わった。
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、長期の離脱を余儀なくされた久保が、この試合でついに復帰を果たす。
２−２で迎えた54分に投入されたレフティは60分、左サイドからのクロスを頭で折り返し、オーリ・オスカールソンのヘディングシュートをアシストしてみせた。
復帰して６分で結果を残し、なんとマン・オブ・ザ・マッチに選出された日本代表MFの活躍に、ファンは興奮。インターネット上では次のような声が上がった。
「久保建英の復帰は熱い」
「日本代表にも朗報ですね」
「日本サッカーにとって最高のニュース」
「途中出場からわずか６分でアシストはさすがの一言。レアル・ソシエダにとっても大きな戦力復活だし、W杯目前でこのコンディションは頼もしすぎる」
「やったー！待ってたぞ、タケ」
「10分で暴れまくってるの好き」
「日本代表にとって明るい話題ですよ」
「え、やば。久保さん間に合ったやん、W杯激アツ！！」
「W杯は大丈夫そうっすね」
「雨でハラハラだったけど、無事復帰できてとりあえず良かった」
「久保建英、W杯目前で復帰して６分アシスト！？これで日本代表はもう優勝フラグ立った？」
「MVPはヤバすぎる」
土曜の夜、24歳のMFが日本列島を熱狂させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】復帰した久保、珍しい形で即アシスト！