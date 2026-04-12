毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。4月12日（日）の放送は、高橋文哉と行く埼玉県新座市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

このロケ当日は季節外れの大雪で、「メシドラ」初の雪の中でのロケに。そんな中、高橋とは新座市総合運動公園で待ち合わせ。

埼玉県出身の高橋は、この公園のすぐ近くにある新座市民総合体育館に「バレーボールをずっとやってて、年に一回夏に大会で来ていた」とのことで「負けて、汗と涙を流した場所」と回想。出身は春日部市で、春日部市を舞台にした「クレヨンしんちゃん」についてもこのあと話が盛り上がっていく。

「文哉」という名前は「お母さんが藤井フミヤさんの“ふみや”からインスピレーションを受けたって言ってました」という高橋は誕生日が3月12日の早生まれ。

そこで早生まれならではの同級生との違いを聞くと「めちゃくちゃあります」と高橋。高橋が「お二人は誕生日いつですか」と聞くと、満島・兼近はともに5月。高橋は「5月なんてもう最高じゃないですか」「高3になればすぐ18（歳）だし、車の免許誰よりも先に行ける」と羨ましい様子。さらに20歳となる年度で、周囲がお酒を飲めるようになっても自身はまだ飲むことができなかったことを踏まえ「20歳の時は一番嫌でした、あの一年間」と振り返る。

旅の最初の目的地は、3年前に住宅街の中にオープンした、リーズナブルで食べ応えのあるパンが30種類以上と品揃え豊富な「モガミ」。

移動中は、高橋の育った環境について掘り下げていく。「『クレヨンしんちゃん』の街に住んでるってどういう気持ちなの？」と兼近大樹が聞くと、「春日部の人って本当に『クレヨンしんちゃん』と共に生きているんですよ。どこに行ってもいるし、しんちゃんが溢れてるショッピングモールとかがあったりとかするので、その春日部の子供たちからするとしんちゃんって友達なんです。やっぱりみんなで（野原しんのすけらが作中で結成する）“カスカベ防衛隊”を組んだりするんですよ。それをまさか20年後自分が（実写化を）やると思わなかった」と語る。

話題は学生時代の話へ。「小学生ぐらいからずっと料理人になりたくて」という高橋は料理の専門学校に通っていたが「本当にご縁でこの芸能のお仕事に（入った）。オーディションを受けたりさせていただけるようになって、『仮面ライダー（ゼロワン）』に受からせてもらって、19歳でデビュー」と回想。デビュー後、ドラマで料理人の役を演じた時は「最高でしたね」「やっぱり、『うわ〜』ってなりました。『カメラの前で包丁使ってる！』みたいな」とのこと。

途中立ち寄ったカフェは残念ながら休業中だったが、一同は今年で19年目を迎える市内唯一のボウリング場「CKボウル新座」に到着。

高橋はボウリングに「高校生の時にずっとハマってて」、「ハイスコア264です」とのことで、満島真之介も「え!? ヤバいぞこの人ヤバいぞ」とその腕前に驚く。

ここで1ゲームのフル勝負を行い、最下位の人が今日の旅にかかった料金のお支払いをすることに。4フレームを終えて高橋がトップと抜群の腕前を発揮するが、果たして三人の順位はいかに!?

熱戦のあとはラーメン屋に向かう。高橋は、うどん、そば、ラーメン、そうめん、スープパスタと「あったかい汁に浸かってる麺が好き」とのこと。好きになったのは「ここ数年」で、「東京出てきてから、お金なくてラーメンの山盛り食って一日終わりとか、そういうのがあったので」と語る。

「そんな日々あったんだ！」と兼近も驚く中、「デビューしたての数年はありました」と高橋。オーディションに受かってすぐに上京し一人暮らしを始めたという高橋は、当時「鶏ともやしをずっと炒めてた。一番おいしくていい」とのこと。

さらに満島が「お母さんの料理で一番好きなのは何ですか？」と聞くと、「塩焼きそば」と高橋。「ネギ、豚、にんにくみたいな、『もう男これでいいよね』みたいな」とその味を表現し、そこからは「8個上と6個上」の兄がいるという兄弟関係についてトーク。高橋の兄と満島・兼近は世代も近く「今日お兄ちゃん達と三人で遊びに行ってるような感覚です」とのこと。

二人の兄とは「子供の頃はケンカが本当にすごくて」「（年齢が）離れてて、普通はケンカするものじゃないじゃないですか。（でも）スゴいケンカするんですよ。だから負けん気だけ（強くなる）。兄達のおかげで今の俺があると思っています」と高橋。この後も、三兄弟の末っ子ならではのエピソードが多数登場する。

ここで到着したのは、新座駅から車で5分の「ぬまちゃんラーメン」。「食べてほしいのが決まってるんですよ」という店主さんのおすすめを踏まえ、「煮干しつけめん（塩）」「煮干しチャーシューメン（塩）」などを注文。

店内で三兄弟エピソードを深掘りしていくと、大人になってからはなかなか三人で遊ぶことがないが、兄の家族が集まる際に、「（兄弟の）三人で1時間ボウリング行くとか、飯だけは三人でサクッとラーメン食いに行く、サウナ行くとかはあったりするんですよ」とのこと。

兄の様子について、長男は二人きりになると「（仕事の話を）結構したがるんですよ。『文哉最近どうなん』こんな感じです」とのこと。一方で二男は「『あ〜』みたいな（反応）」とのことで、「俺二男だからな〜」（兼近）、「文哉の兄ちゃんの“長男の気持ち”わかる。二男がいるとそんなに（真面目な話）やらないの」（満島）と、MC二人も自身のそだった環境を踏まえ共感した様子。

高橋はアルバイト経験についても語り「コンビニと中華料理屋さんで働いてました」という。中華料理屋は厨房とホールを両方したことがあるそうで、ホールでは「今までバイトメンバーが女性しかいなくて。（現場に男性が）いるとしても店長だったのが、16（歳）の男が入ってきたので、みなさんすごい可愛がってくれて」と高橋。店長も賄いを「食え食え、お前食い盛りだから」と食べさせてくれていたという。

続いては1980年代のアメリカをコンセプトにしたカフェ「Simply」へ。ロコモコ丼や、ブリトー、ホットドッグなどフードメニューも豊富。

タコスはすでに肉がトルティーヤに包まれており自分で野菜を挟む形。そこで高橋がタコスをMC二人に作ると、その見た目の綺麗さに「作るのめっちゃうまい」と満島。

移動中は、SNSで募集したお悩みに答える企画「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。今回は神奈川県在住・10代男性の「きょうだいがもうすぐ生まれるんですけど、年の差が結構離れていて、何をしてあげればいいのか、どう接していいのかわからない」というお悩み。

男性の声を聞いて「高校生ぐらいだったような感じもする」と満島。「叔父とか叔母になったような感覚（になるのでは）」と兼近。高橋も「甥っ子が（自身の）20歳くらいの時に生まれたので、そんな感じに近いかも」と同意。

それを踏まえ満島は「（年の離れたきょうだいという）他の人が体験できないことを体験できるじゃない？すごくいいことだよね」、兼近は「10代で小さい子がそばにいるって、経験してるとだいぶプラスだよね」とアドバイス。

そして改めて高橋の末っ子エピソードについてトーク。「全部兄が指標になる」という悩みがあったそうで、自身が幼少期から経験してきたバレーボールも兄がすでにやっていたことがきっかけ。「自分がやる・やらない関係なく1歳からバレーボール触っていた」「本当に僕、全部後追いなんですよ」と振り返る。「中学校からはもうそれはもう嫌だって言って、僕だけ近くの中学に行った」という高橋は「兄貴の敷いたレールは、もうオレは歩きたくない」と当時思っていたそう。

さらに高橋は「弟は勝ちたい目標が全部兄貴になる。バレンタインデーもそうだし、『マリオカート』とかもそうだし、兄貴に勝たなきゃ何も始まらないみたいな」と語る。満島が「結構（年齢が）離れてるとさ、絶対勝てないじゃない」と聞くと「基本勝てないっす」と高橋。しかし「勝ちたい！だから下の子は負けず嫌いになると思うんですよ」と分析。自身も「めちゃくちゃ負けず嫌いです」とのことで、「兄貴と違うことってなんだろう？って探した結果、料理と芝居だった」と回想した。

デビュー後は、仕事が決まったら褒めてもらうべく「何かと兄貴達に話しちゃう」というが、「ここ1、2年ぐらいでやっと『お前も大変そうだな』って言われました。それまではなんか兄貴達も認めたくないみたいな感じだったんですけど」とのこと。

最後は、創業22年目、店主がお気に入りのアンティークやビンテージ品をアメリカまで買い付け販売するお店「FU'Z KORNER」で、制限時間5分で、それぞれへのお土産を選ぶことに。高橋と兼近は三人分・形が同じで色違いのマグカップ、満島は、それぞれに合った“金言”が書かれたプレートを選んだ。

こうして新座市の旅を締めくくり。高橋は「最高でした。こんな楽しいカメラ前見たことないです。（満島・兼近と）“兄弟”になれた気がしますね」と旅を楽しんだ様子。

この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：傅克文 天野英明

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

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