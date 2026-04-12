◇インターリーグ ドジャース6―3レンジャーズ（2026年4月11日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で出場。今季初、通算25本目となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数2安打1打点の活躍でチームの勝利に貢献した。大谷の先頭打者弾にT・ヘルナンデス外野手（33）も勝ち越し3ランで続き、初回で完全に試合の主導権を握った。

レンジャーズ・ニモの先頭打者本塁打で先制点を失った直後の初回。大谷が見事な“先頭打者弾返し”で試合を振り出しに戻した。初対戦となったレンジャーズ先発・ライターがカウント2―1から投じたスライダーを強振。打球は美しい放物線を描き、右翼席中段へと一直線に向かった。打球速度104.5マイル（約168.1キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）、角度36度の完璧な当たりだった。

先頭打者弾は今季初で通算25本目。“先頭弾返し”は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦以来で、レギュラーシーズンでは日米通じて初めてのこととなった。会心の“お返し弾”に続いた。

1死から3番・スミスの左前打、4番・フリーマンが四球で一、二塁の好機を作ると、2死後、T・ヘルナンデスが左中間席に勝ち越しの3ランをたたき込んだ。この回4得点で勝利の流れを引き寄せた。4試合ぶりの3号3ランに「タイミングは合ってきていると思う。打つべき球をいくつか逃している部分はあるけど、全体的には良くなっている」と納得の表情。「どのイニングでも得点することが大事だと思っている。初回でも中盤でも終盤でも関係ない。毎イニングできるだけ点を取る。それが自分たちのプランだし、しっかり打球を前に飛ばすことが大事」と話した。

連勝で貯金は8。投打がかみ合い、チーム状態は右肩上がりだ。「打線がすごくいいからこそ、こういうアプローチができる。出塁できれば、さらに大きな攻撃につながるし、チームにとってより良い結果を生むことができると思う」と打線全体の好循環が得点力につながっていると分析した。