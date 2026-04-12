11日に両国国技館で行われたプロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制した那須川天心（27＝帝拳）が一夜明けた12日、都内の所属ジムで会見した。

昨年11月、現WBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）にプロボクシング初黒星を喫して以来、約4カ月半ぶりの再起戦だったが、元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5月2日に東京ドームで行われる井上拓真―井岡一翔（志成）の勝者への挑戦権を獲得した。

課題とされていた接近戦での打ち合いで勝り、エストラダの肋骨を2本追ってギブアップさせた那須川は「近距離の攻撃やボディー打ちは相当狙っていた。自分のパンチで相手が効くことが今回の試合で分かった」と胸を張った。「スパーではずっと出てはいたんですけど、試合でなかなか出せなかった。そこを実際に出せて、相手も相当嫌がっていたし、そこはすごい自信につながった」と振り返った。

帝拳ジムの浜田剛史代表は「試合が近づいて口数も減って、控え室でもほとんどしゃべらなかった。どれだけこの試合に勝ちたいか、追い詰められた状況ではじき返すかというのを感じた。この試合に全部向けるということで、口数は少なく手数は多くという、良い傾向がようやくできたのでは」と明かした。那須川は「ちょっと安どしてます。でも、口数が少なかったから（よかった）と思われると、今後チームの人たちに“そうした方が強くなる”みたいに思われて、すごく厳しくなるのがちょっと怖いなと思います」とおどけた。一方で、「でもフォーカスというか、集中の仕方が分かった感じがして、マインドセットじゃないですけど、この集中の仕方でいいと分かったので。正解はないかもしれないけど、自分なりの答えをちょっと出したんじゃないかと思いました」とメンタル面での収穫を認め、「毎回そこへ持っていければ、それ以上のものが今後、昨日はホント片りんに過ぎないと思うので、どんどん成長できると思います」と手応えを口にした。

試合が終わって何がしたいか、と問われると「この感覚を忘れたくないので、すぐ練習をしたい、体を動かしたいとも思いますし、サウナとか好きなんでしっかり体を休めます。ご飯も相当我満したので」とコメント。「でも試合終わって思うんですけど、終わるとマジで何もやることないなと。たぶん格闘家あるあると思うんですけど、本当に何もないなと思いますね」と苦笑いし、「ぜひたくさんお仕事をお待ちしてます。試合ではしっかり手数が出たので、今後は口数を増やしていきたい」と“天心節”で笑いを誘った。