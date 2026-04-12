日本ハムの杉浦稔大が中日に金銭トレードで移籍

開幕2週間の日本プロ野球で断行されたトレードに、ファンの驚きが止まらない。ネット上に「起きたらビックリ」「驚きの声をあげてしまいました」とコメントが並んだ。

日本ハムの34歳、杉浦稔大投手が金銭トレードで中日に移籍する。両球団は12日、公式Xなどでトレードを発表した。中日は開幕から13試合を戦い、3勝10敗でセ・リーグ最下位。昨季守護神を務めた松山晋也投手が故障で出遅れるなど、リリーフの強化が必要だった。素早い動きに、ネット上にはファンの驚きの声が並んだ。

「今までありがとうございました。中日でも頑張ってください」

「地元出身選手の移籍は特に寂しく思います」

「新天地での活躍いのっております！」

「驚きの声をあげてしまいました」

「これはチャンス!!」

「起きたらこのニュース出ててビックリ」

「北海道にでっかいお家建てたばかりなのに…。単身赴任かな」

北海道帯広市出身の杉浦は、国学院大から2013年のドラフト1位でヤクルト入団。2017年途中に日本ハムへトレードされ、これが3球団目となる。今季は1軍登板がないが、2軍で5試合に投げ防御率0.00。1軍通算では221試合に登板している。夫人は元「モーニング娘。」の紺野あさ美さん。



（THE ANSWER編集部）