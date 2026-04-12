◆プレミアリーグ第３２節 ▽バーンリー０−２ブライトン（１１日・バーンリー・ターフ・ムーア）

２０２６年４月１１日、英国ではプレミアリーグの第３２節が４試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェーでバーンリーと対戦。三笘はこの試合ベンチスタート。最近好調のミンテが先発した。

試合は前半４３分、右ＳＢのウィーファーがゴール前に飛び込み、左サイドからグロスが放ったクロスに左足を合わせて先制。上位争いに食い込むための貴重な先制点を叩き出した。

三笘がピッチに送り込まれたのは、大詰めを迎えた後半４０分。そしてこの３分後にすかさず見せ場を作った、

後半４３分、バーンリーのペナルティーエリア内左サイドで相手ＤＦ陣に囲まれながらも、折り返しクロスを放った。このボールに飛びついたのがまたもウィーファー。今度は右足を合わせて、ダメ押しの２点目を奪った。

アシストがついたかに見えたが、手前にいたアヤリがボールに触っていた。しかし三笘が完全に演出したゴールだった。

本人は試合後このプレーに関して「ゴールに繋がったんでよかったです」とコメント。後半アディショナルタイムの６分を含めてわずか１１分のプレーだったが、しっかりと存在感を示した。

日本代表が初勝利を挙げたイングランド戦のゴールについて、チームメイトに「何か言われたか？」と尋ねると、「色々言われました」と切り出すと「よくないことを言われましたけど（笑）。でも親善試合なので、そこは関係ないですね」と続けた。イングランド人選手から母国の聖地、ウェンブリー・スタジアムでアジアのチームが初めてイングランド代表のＡチームに勝利したことに、冗談まじりに”口撃”されたという。

またかつての恩師ポッター監督が指揮を取るスウェーデンがプレーオフを勝ち上がって同組となったことについては「分かりきってるところはあるんで難しいですけど、一緒にプレーできたところで何か縁も感じますし、逆に結果で返せれば嬉しいですけど。ただあっちも負けられない気持ちは強いと思います」言って、グループ戦の相手が勢揃いしたＷ杯への気持ちを新たにしていた。