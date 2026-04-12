タレントの蒼井そら（44）が11日、ABEMA開局10周年記念特別番組「30時間限界突破フェス」の企画「愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森」に出演。過去に“関係”を持った人気俳優について語った。

「私をビッチに変えた男の実名を暴露」のテーマでトークが展開。蒼井は「20代のころ、遊びは避けていたんですけど、この方を境にちょっとビッチに…」と暴露を始めた。

俳優の「山本裕典くんです」と実名告白すると、同番組の企画で三宅島を走る山本の様子を映した。まさかの暴露に共演者からは「最悪！」「地上波じゃ無理！」と絶叫。

山本とは友人を介して連絡先のみ知っている関係だったと回顧。しかしとあるきっかけで、飲み会終わりの朝方に蒼井を自宅に招く展開に。

「じゃあうち来る？って言って朝方5時くらいに。お酒も飲んでたし。それが初対面です」と明かすとスタジオはさらに大盛り上がりに。「5時に帰ってきて6時半から仕事だったんです私が。60分のワンコースで、デリヘルみたいに帰って行きました」とぶっちゃけて笑いを誘った。

山本と関係を持ったのはその「1回だけ」だったと説明。「酔いが明けたときに“やっちゃったな”って思った」というも「30代の始まりがそんなだったから、もういいやって思ってビッチになっちゃった」と苦笑いしていた。