2026年4月10日（金）から12日（日）の3日間、Kアリーナ横浜にて開催されるグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。初日となる10日（金）には、ともに東京ドーム公演を成功させたRIIZEとTHE RAMPAGEによるライブを開催。ダンスボーカルグループ史上初となるドームアーティスト同士のツーマンライブが実現し、会場は大きな熱気に包まれた。

【映像】RIIZE＆THE RAMPAGEによるツーマンライブ

『マイナビ presents The Performance』は、今年で3年目を迎える、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員し、昨年は「Weverse」での世界配信も行われるなど、国内外から注目を集めてきました。ABEMAでは2024年より国内独占・無料生放送を実施しており、毎年大きな反響を呼んでいる。

オープニングから圧巻の共演！THE RAMPAGEとRIIZE、夢のコラボステージに観客熱狂



オープニングでは、RIIZEとTHE RAMPAGEのメンバーがそれぞれ登場し、迫力ある演出とともに会場のボルテージは一気に上昇。さらに、互いに握手やハグを交わす姿に会場の熱気は一層高まり、最後は総勢21名を超えるメンバーがステージに集結。観客からは大歓声が巻き起こり、「登場かっこいい！」「推し同士で最高」「対バン感ある」といったコメントが寄せられた。

その後、トップバッターとして登場したTHE RAMPAGEは、『CyberHelix』『SILVER RAIN』『SWAG & PRIDE』など序盤からパワフルなパフォーマンスを連発し、会場の一体感を高める。中盤では、ユニットステージをはじめ、ダンスとボーカルそれぞれの魅力が際立つ多彩なステージを展開。『STARRY LOVE』『KIMIOMOU』ではエモーショナルな歌声で観客を魅了したほか、パフォーマーによるステージではキレのあるダンスで会場を盛り上げた。

そして大きな見どころとなったのが『BURN』でのスペシャルコラボレーション。楽曲の中盤でRIIZEのメンバーがステージに登場し、THE RAMPAGEとともにダンスを披露すると、会場の熱気は最高潮に。視聴者からも「これはアツすぎる」「やばい楽しい」「最高の盛り上がりをありがとう」「本当に無料でいいんですか？」といった興奮のコメントが続々と寄せられていた。

その後も、疾走感あふれる『16BOOSTERZ』や、グルーヴ感が光る『ROLL UP』、会場の一体感を高める『Fandango』、そしてライブ定番曲として人気の『100degrees』などを立て続けに披露。全15曲にわたるステージで、THE RAMPAGEの多彩な魅力を存分に届け、前半を力強く締めくくった。

RIIZEがフレッシュかつ完成度の高いパフォーマンスで魅了！コラボの喜びも語る

続いて登場したRIIZEは、オープニングナンバー『Fame』で一気に会場の空気を引き寄せると、パワフルなダンスが印象的な『Siren』や、日本デビュー曲『Lucky』、爽やかな魅力が光る『Love 119 (Japanese.ver)』など人気楽曲を次々と披露。フレッシュさと完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了。

撮影：田中聖太郎

MCではショウタロウが「2年ぶりにThe Performanceに帰ってきました！あの時より熱気がすごいですね」とコメント。またアントンも「THE RAMPAGE先輩たちが本当にかっこよくて優しくて、スペシャルコラボステージができて本当に嬉しかったです」と共演への喜びを明かした。

後半では、デビュー曲『Get A Guitar』をはじめ、エモーショナルな魅力が光る『Memories』や、エネルギッシュなパフォーマンスが印象的な『Fly Up』などを披露。伸びやかなボーカルとダイナミックなパフォーマンスで会場を包み込み、視聴者からは「ずっと見ていたい」「良曲しかない」「セトリ最高すぎる」といったコメントが寄せられた。

そして終盤、『Boom Boom Bass』では再びスペシャルコラボが実現。ダンスブレイクでTHE RAMPAGEのメンバーが登場し、グループの垣根を越えた圧巻のパフォーマンスを披露。観客からは再び大歓声が巻き起こり、コメント欄も「この曲でコラボとか最高」「神か！？！？」「多幸感すごい」と大きな盛り上がりを見せた。

撮影：田中聖太郎

ラストは、迫力あるパフォーマンスで魅せる『Bag Bad Back』でラストスパートをかけ、盛り上がりは最高潮に。全13曲を披露し、初日公演は終始熱気に包まれたまま幕を閉じた。

撮影：田中聖太郎写真事務所