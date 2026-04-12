俳優の鈴木福（21）が12日、Xを更新。トラブルに巻き込まれる役柄を立て続けに演じていることを自らネタにした。

2026年に入り、主演映画『ヒグマ!!』の公開から始まり、映画『禍禍女』、配信ドラマ『時計館の殺人』（Hulu）と活躍している鈴木。10日からは、あのとダブル主演のドラマ『惡の華』（テレビ東京）が放送スタートした。

しかし、本人としては自身の役柄に少々思うところがあるようだ。鈴木は、「1月 映画『#ヒグマ!!』で闇バイトしてヒグマに襲われる。2月 映画『#禍禍女』で女の幽霊に襲われる。2、3月 Huluオリジナル『#時計館の殺人』で事件に巻き込まれる」と直近の出演作を振り返り、「4月 #ドラマ惡の華で、女子の体操着を盗み、あのちゃん演じる仲村さんと契約し、翻弄されていく」と続けた。「なんか災難が続いているな…」「去年はカラダ探しでたくさん死んだし俺の名前『福』なのに…」と茶目っ気たっぷりに自虐してみせた。

鈴木の呟きに対して、「このままだと鈴木厄さんになってしまうw」「福くんにしかできない役だと思います」「着実に大人の階段登ってますね〜」といったコメントが寄せられている。