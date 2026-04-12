◆米大リーグ ドジャース６―３レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１１日（日本時間１２日）、レンジャーズに逆転勝ちして、１１勝３敗となって貯金を早くも今季最多の「８」とした。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）が１回裏にメジャーでは自身初の「先頭弾返し」で打線に火をつけた。

今季の本拠地初アーチとなった大谷は「よかったですし、本拠地で打ってなかったので、なんとか１本打ってこれからもっともっと波に乗りたいなと思います」と納得。１１勝３敗でスタートダッシュに成功したことについては「１人１人が本当にいいプレーをしていると思う。投打ともに、自分たちのやることをやっていると思うので、それが形になっていると思います」とうなずいていた。

ロバーツ監督も「グレートだった。先頭打者本塁打を放ってエメ（先発のシーハン）がその後抑えた。翔平が先頭弾を放ったことがグレートだった。翔平はいつも話しているけど、彼はホームランを打っていく。でも四球も選んで毎試合出塁しているのがいい」とたたえていた。

ドジャースは、１回表に先発のシーハンがニモに中堅へ先頭弾を被弾。いきなり追いかける展開となった。それでも１回裏先頭で大谷がお返しとばかりに先発右腕のライターから右翼席へ４号先頭打者本塁打。４試合ぶりのアーチで、今季本拠地８試合目で出た初本塁打ですぐに追いついた。前日１０日（同１１日）には４４試合連続出塁で日本人新記録を樹立したが、４５試合連続出塁に更新した。

１回表に先頭弾を浴び、直後の１回裏に先頭弾でお返しした「先頭弾返し」は３月１４日（同１５日）のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）でアクーニャが打った後に大谷が打ったが、メジャー２５本の先頭弾では初めてとなった。

すると打線はつながり、スミスの安打などで２死一、二塁のチャンスを作ると、Ｔ・ヘルナンデスが左翼へ３号３ランを放ち一気に勝ち越した。大谷は３点をリードした２回２死走者なしの２打席目もボテボテの当たりながら、投手への内野安打で出塁した。３回にも２四球などを起点に１点を追加。６回にシーハンが再びニモに２ランを浴びて２点差に迫られたが、シーハンは６回４安打３失点とリードを守って降板し、マウンドをリリーフ陣に託した。

大谷は３、４打席目と２打席連続で三振。２点リードの７回は、２番手左腕のドライヤーが３者連続三振、８回は３番手左腕のスコットが３者凡退で抑えた。８回にはパヘスの適時打で１点を追加し、３点リードの９回はトライネン、ベシアを投入して締めくくった。