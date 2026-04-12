元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の好きなパンについて明かした。

4月12日が「パンの日」ということで、パンについてトーク。「俺、本当不思議なんだけど」と切り出し、「昔、給食でコッペパンとか、黒コッペとか食パンとか出るんだけど、食パンも生じゃん。生っていうか、焼かない食パンが2枚ぐらい出てくるのよ。俺はあんまり生の食パンって子供の頃好きじゃないのね。今でも好んで食べないんだけど。サンドウィッチなら話はわかるんだけど、それにバターをつけてひたすら食べるみたいな。だから時代ですよね。ポテトサラダがついていたかもしれないですけど、食パンにポテトサラダを挟んで食べて喜ぶのは、たぶんもう少し大人になってからだと思うんだよね」と私見を述べた。

そのうえで「“パンと言えば、何が一番好きですか？”って言われたら、間違いなく僕は厚切りトーストです」とキッパリ。「トーストは今でも無性に食いたくなりますね」と明かした。

「できれば“4枚切り”が一番好きかな、厚み的には」と松岡。「その4枚切りをちょっとキツネ色。普通に焼くよりもちょっと焦げが見えるか見えないかぐらいまで焼いて香ばしくして、バター塗って、ちょっと塩胡椒なんですよ、僕は。これがおいしいぞと。で、耳のところが好きなんで、耳のとこも食べてっていう」と話した。

「あとは普通に耳のないパンを買ってきて。ホットサンドです。もう中身はハム、チーズ、海苔です。これがもう大好きですね。海苔も刻み海苔入れておくと、自分の手でちぎっちゃうんですけど僕の場合。そうすることによって、食べた時にそんなに食べにくくない」とこだわりを明かした。