67歳・安藤優子、“大学で講義の日”のオールネイビー私服コーデに反響 ワイドパンツは『ユニクロ』「さすがのコーデ」「いつ見てもおしゃれ」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が10日、自身のインスタグラムを更新し「本日から法政大学キャリアデザイン学部にて講義を持ちます」と報告。「そ、久しぶりのセンセイ初日です」と話し、オールネイビーの“きちんとコーデ”を披露した。
【写真】「さすがのコーデ」「いつ見てもおしゃれ」ユニクロ品も使った安藤優子のオールネイビーコーデ
安藤は「どんな学生の皆さんにお会いできるか、とにかく新しい出会いに緊張マックス（笑）」とちゃめっ気交じりに心境を明かしつつ、「今のところ私が担当する多文化社会論にはおよそ170人の履修登録が有り、けっこうドキドキです。私が学生の皆さんにお伝えできることを精一杯やらせていただきます！」と意欲的に記した。
この日の私服については「大人しくオールネイビーコーデです！」と話し、「ネイビーのポロニット#コス ネイビーのワイドパンツ#uniqlo ネイビーのベルト#ジルサンダー」と着用アイテムを紹介している。
コメント欄には「優子先生 今年度初講義ですね」「行ってらっしゃいませ！ワタシも講義を受けたい」「オールネイビーのコーデとバッグ素敵ですね」「さすがのコーデ」「いつ見てもおしゃれ」「かわい〜い！」「ネイビーコーデカッコいいです」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「さすがのコーデ」「いつ見てもおしゃれ」ユニクロ品も使った安藤優子のオールネイビーコーデ
安藤は「どんな学生の皆さんにお会いできるか、とにかく新しい出会いに緊張マックス（笑）」とちゃめっ気交じりに心境を明かしつつ、「今のところ私が担当する多文化社会論にはおよそ170人の履修登録が有り、けっこうドキドキです。私が学生の皆さんにお伝えできることを精一杯やらせていただきます！」と意欲的に記した。
コメント欄には「優子先生 今年度初講義ですね」「行ってらっしゃいませ！ワタシも講義を受けたい」「オールネイビーのコーデとバッグ素敵ですね」「さすがのコーデ」「いつ見てもおしゃれ」「かわい〜い！」「ネイビーコーデカッコいいです」などと、さまざまな声が寄せられている。