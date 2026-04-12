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きょう（12日）北日本の天気は回復傾向で　東日本も日差しがある見込み

きょうは北日本の天気は回復傾向で、東日本も日差しがある見込みです。ただ、西日本は西からゆっくりと下り坂で、九州は次第に雨が降り出しそうです。

【画像で見る週間予報】13日から水曜日にかけて、西日本や東日本で天気崩れる

予想最高気温　全国的にこの時季としてはかなり高い

予想最高気温です。全国的にこの時季としてはかなり高く、関東から九州にかけて25℃以上の夏日となる所があるでしょう。昼間は半そでなど、夏物の洋服でも過ごせそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：10℃　釧路：11℃
青森　：12℃　盛岡：14℃
仙台　：18℃　新潟：16℃
長野　：18℃　金沢：18℃
名古屋：25℃　東京：23℃
大阪　：23℃　岡山：23℃
広島　：24℃　松江：21℃
高知　：25℃　福岡：24℃
鹿児島：23℃　那覇：28℃

週間予報

週間予報です。あすから水曜日にかけて、西日本や東日本では天気が崩れる予想です。太平洋側を中心に本降りとなる時間もあるでしょう。木曜日以降もスッキリしない天気が続きそうです。この先も気温は全国的に平年よりやや高く、季節の歩みが早いでしょう。衣替えはさらに進めて良さそうです。