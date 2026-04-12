きょう（12日）北日本の天気は回復傾向 東日本も日差しがある見込み 西日本は西からゆっくりと下り坂で九州は次第に雨が降り出す予想
きょう（12日）北日本の天気は回復傾向で 東日本も日差しがある見込み
きょうは北日本の天気は回復傾向で、東日本も日差しがある見込みです。ただ、西日本は西からゆっくりと下り坂で、九州は次第に雨が降り出しそうです。
【画像で見る週間予報】13日から水曜日にかけて、西日本や東日本で天気崩れる
予想最高気温 全国的にこの時季としてはかなり高い
予想最高気温です。全国的にこの時季としてはかなり高く、関東から九州にかけて25℃以上の夏日となる所があるでしょう。昼間は半そでなど、夏物の洋服でも過ごせそうです。
札幌 ：10℃ 釧路：11℃
青森 ：12℃ 盛岡：14℃
仙台 ：18℃ 新潟：16℃
長野 ：18℃ 金沢：18℃
名古屋：25℃ 東京：23℃
大阪 ：23℃ 岡山：23℃
広島 ：24℃ 松江：21℃
高知 ：25℃ 福岡：24℃
鹿児島：23℃ 那覇：28℃
週間予報
週間予報です。あすから水曜日にかけて、西日本や東日本では天気が崩れる予想です。太平洋側を中心に本降りとなる時間もあるでしょう。木曜日以降もスッキリしない天気が続きそうです。この先も気温は全国的に平年よりやや高く、季節の歩みが早いでしょう。衣替えはさらに進めて良さそうです。