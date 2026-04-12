きょう（12日）北日本の天気は回復傾向で 東日本も日差しがある見込み

きょうは北日本の天気は回復傾向で、東日本も日差しがある見込みです。ただ、西日本は西からゆっくりと下り坂で、九州は次第に雨が降り出しそうです。

【画像で見る週間予報】13日から水曜日にかけて、西日本や東日本で天気崩れる

予想最高気温 全国的にこの時季としてはかなり高い

予想最高気温です。全国的にこの時季としてはかなり高く、関東から九州にかけて25℃以上の夏日となる所があるでしょう。昼間は半そでなど、夏物の洋服でも過ごせそうです。





週間予報

【きょうの各地の予想最高気温】札幌 ：10℃ 釧路：11℃青森 ：12℃ 盛岡：14℃仙台 ：18℃ 新潟：16℃長野 ：18℃ 金沢：18℃名古屋：25℃ 東京：23℃大阪 ：23℃ 岡山：23℃広島 ：24℃ 松江：21℃高知 ：25℃ 福岡：24℃鹿児島：23℃ 那覇：28℃

週間予報です。あすから水曜日にかけて、西日本や東日本では天気が崩れる予想です。太平洋側を中心に本降りとなる時間もあるでしょう。木曜日以降もスッキリしない天気が続きそうです。この先も気温は全国的に平年よりやや高く、季節の歩みが早いでしょう。衣替えはさらに進めて良さそうです。