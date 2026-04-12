男性ユニット「BOYS AND MEN」の元メンバー・小林豊（37）が11日、ABEMA開局10周年記念特別番組「30時間限界突破フェス」の企画「愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森」に出演。事務所から解雇となった当時について語った。

小林については、22年4月に文春オンラインが、前年10月に福岡市内の薬局で万引していたと報道。盗もうとしたのは計約9000円相当の化粧品など。店員に追いかけられ商店街を300メートルほど逃げたが、捕まって警察の聴取を受けた。弁償もしたため逮捕はされなかったという。元所属事務所は、元々小林のグループ卒業を発表予定だったが、万引が判明したため即日解雇していた。

今回が「4年ぶり」のメディア出演だという小林は「僕は今ショコラティエをしてまして」と説明。万引きの経緯についてもメディアで「初めて」と語りだした。

「まず、生放送なので、一言だけ言わせていただきたいんですけど、本当にたくさんの方にご迷惑をおかけして…本当にすみません」と謝罪。「当時、どうしても自分の店を出したいって事で…スイーツのお店を出すって話がちょうど進んでた。その中でさまざまな裏切りにあって本当に足を引っ張られ…精神的に全て裏切られて、どうにでもなれって思いもあって。そういうのが一番のキッカケ」だったと明かした。