【アベマ30時間】梅宮アンナ、亡き父・梅宮辰夫さんへの結婚報告を想像「『アンナはやめろ』と言うと思う」 夫は即答「嫌です、好きだから」
タレントの梅宮アンナが12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜」に出演。亡き父・梅宮辰夫さんに結婚報告するとしたら、という質問に回答した。
【写真】のろけさく裂！初の2人そろってスタジオ生出演を果たした梅宮アンナ夫妻
2年前に乳がんステージ3Aを公表し、大きな反響を呼んだアンナ。昨年5月に出会ってわずか10日での電撃結婚した、世界的ブランドの空間演出やアートディレクションを手がける夫・世継恭規氏との新婚生活を公開した。
VTRの終盤では、亡き父・辰夫さんの話題に。スタッフから「お父さんに結婚報告したら、なんておっしゃったと思いますか？」と問われたアンナは、「『世継くん、アンナはやめときなさい』って言うと思う」と笑いながら回答した。
一方、アンナに「『アンナはやめろ』って言われたらどうする？」と問われ、「嫌です、好きだから」と即答した世継氏。アンナは「よっちゃん！大好きだよ」と笑顔に。新婚夫婦のストレートな愛のやりとりに、MC陣からも「キャー!!」「キュンなんだけど！」「世継さん素直すぎません!?」といった声が上がった。闘病という困難を乗り越えてきた夫婦の絆が感じられる印象的な密着映像となった。
その後、夫婦でスタジオに生出演した梅宮＆世継夫妻はVTRと変わらぬラブラブぶりを披露。MC陣も羨望の眼差しを向ける夫婦トークを展開した。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティー番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っての初の生放送”となる梅宮＆世継夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。
【写真】のろけさく裂！初の2人そろってスタジオ生出演を果たした梅宮アンナ夫妻
2年前に乳がんステージ3Aを公表し、大きな反響を呼んだアンナ。昨年5月に出会ってわずか10日での電撃結婚した、世界的ブランドの空間演出やアートディレクションを手がける夫・世継恭規氏との新婚生活を公開した。
一方、アンナに「『アンナはやめろ』って言われたらどうする？」と問われ、「嫌です、好きだから」と即答した世継氏。アンナは「よっちゃん！大好きだよ」と笑顔に。新婚夫婦のストレートな愛のやりとりに、MC陣からも「キャー!!」「キュンなんだけど！」「世継さん素直すぎません!?」といった声が上がった。闘病という困難を乗り越えてきた夫婦の絆が感じられる印象的な密着映像となった。
その後、夫婦でスタジオに生出演した梅宮＆世継夫妻はVTRと変わらぬラブラブぶりを披露。MC陣も羨望の眼差しを向ける夫婦トークを展開した。
本企画は、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティー番組の特別編。
2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っての初の生放送”となる梅宮＆世継夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。