◇インターリーグ ドジャース―レンジャーズ（2026年4月11日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が11日（日本時間12日）、本拠でのレンジャーズ戦後に会見に臨み、3点リードの9回に守護神を起用しなかった理由について語った。

最終回のマウンドに上がったのは絶対的守護神ではなかった。6―3の9回、セーブシチュエーションで4番手としてトライネンがマウンドに。トライネンが2死一、二塁のピンチを招き、前日の試合で9回に2ランを放ったカーターの打順でロバーツ監督はすかさず左のベシアにスイッチ。この日30歳の誕生日を迎えたベシアはカーターの代打・ジャンセンをこん身の外角直球で空振り三振に仕留め、今季初セーブを記録。雄たけびを上げ、ナインの歓喜の輪に加わった。

ディアスは前日の試合で3点リードの9回に登板したが、2ランを浴びるなど1回4安打3失点と乱れた。チームが直後にサヨナラ勝ちを収めたが、守護神の乱調は今後に向けての不安材料となった。指揮官は「球速が落ちているという話もあったし、あす状態を確認する予定だ。今後どうするかはまだ決めていないが、きょうは使わない判断だった」と説明した。

現状、リリーフ陣が好調を維持しているが、絶対的守護神が短期間でも戦列から離れることになれば、チームに与える影響は計り知れない。