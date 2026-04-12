おねだり上手なオニオオハシが、SNSで話題となっている。

【映像】箱の上でパタパタおねだりする様子（実際の映像）

島根県の『松江フォーゲルパーク』（@matsuevogelpark）で飼育されている、大きく、鮮やかな黄色いくちばしが特徴の鳥「オニオオハシ」の、ある日の投稿写真。なにやら 食い入るように覗き込む様子。目線の先は…お客さんのスマホだ。

投稿を見てみると、「スマホが出てくるだけでやって来るオニオオハシです。『スマホ→電子マネー→ご飯もらえる』の流れが分かっています」とのこと。よくみると、乗っている箱の側面には決済用の二次元コードが…この箱はエサ箱だったようだ。こんな目で見られると逃げられない。

元気いっぱいでちょっとイタズラ好きだというこちらのオニオオハシ。スタッフがエサ箱の近くでスマホを出しても反応しないようだが、お客さんがいる状態だと寄ってきてくれるようだ。

この投稿を見た人からは「賢い…写真だけ撮ったら、怒られちゃうんだろうかw」「ご飯あげたくなっちゃう！」「文字通り、現金なヤツ（笑）」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）