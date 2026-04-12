ダイソン、初の商品を発表…ポータブルハンディファン スマートフォンほどの軽さ、最大風速25m/秒、最長6時間【スペック詳細】
ダイソンは、同社初のポータブルハンディファン『Dyson HushJet Mini Cool（ダイソン ハッシュジェット ミニクール） ファン』を発表した。5月7日より、ダイソン公式オンラインストアで限定先行販売、5月20日より家電量販店などで順次販売される。
【写真】すげー！Dysonに興奮した模様のHIKAKIN
同製品は、夏のアクティブなライフスタイルのために設計された多機能なファンで、ハンディファンとしてのほか、ウェアラブルファンとして、そしてデスクファンとしても使用できる。重量はわずか212グラムとスマートフォンほどの軽さで、最長6時間使えるバッテリーを搭載する。
1分間に最大6万5000回転するブラシレスDCモーターにより、最大風速25m/秒のパワフルな風を実現。5段階の風量調節に加えて、さらに強力なブーストモードで、仕事中や移動中のやさしい風から、猛暑時に頼れるパワフルな風までカスタマイズできる。一方で、耳につく高音やモーターのうなる音も解消した。
■『Dyson HushJet Mini Cool ファン』
カラー：インク／コバルト、ストーン／ブラッシュ、カーネリアン／スカイ
サイズ：幅 38mm × 奥行き 38mm × 高さ 180mm
本体質量：212g
運転時間：最長6時間（風量1の場合）
バッテリー容量： 5000mAh
充電時間：約3時間
USB-C充電用ケーブル付属
最大風速： 25m/秒（ブーストモードの場合）
風量設定：5段階の風量調節+ブーストモード
運転音：最小48.6dB / 最大71.4dB
価格：オープン価格
正式発売日：2026年5月20日
【写真】すげー！Dysonに興奮した模様のHIKAKIN
同製品は、夏のアクティブなライフスタイルのために設計された多機能なファンで、ハンディファンとしてのほか、ウェアラブルファンとして、そしてデスクファンとしても使用できる。重量はわずか212グラムとスマートフォンほどの軽さで、最長6時間使えるバッテリーを搭載する。
■『Dyson HushJet Mini Cool ファン』
カラー：インク／コバルト、ストーン／ブラッシュ、カーネリアン／スカイ
サイズ：幅 38mm × 奥行き 38mm × 高さ 180mm
本体質量：212g
運転時間：最長6時間（風量1の場合）
バッテリー容量： 5000mAh
充電時間：約3時間
USB-C充電用ケーブル付属
最大風速： 25m/秒（ブーストモードの場合）
風量設定：5段階の風量調節+ブーストモード
運転音：最小48.6dB / 最大71.4dB
価格：オープン価格
正式発売日：2026年5月20日