11日に両国国技館で行われたプロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を制した那須川天心（27＝帝拳）が一夜明けた12日、都内の所属ジムで会見した。

昨年11月、現WBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）にプロボクシング初黒星を喫して以来、約4カ月半ぶりの再起戦だったが、元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）に9回終了TKO勝ち。5月2日に東京ドームで行われる井上拓真―井岡一翔（志成）の勝者への挑戦権を獲得した。

那須川は「選手としても、一人の男としても成長できた一日だった。 エストラダという偉大な選手がいたからこそ、あのような良い試合ができたと思う。そこは感謝しかない」と前夜を振り返った。試合映像もチェックした上で「あっというまの10ラウンドだった。ここで勝てて生き残れたのは自分の中でデカいですし、 負けていたら、たぶんどうすることもできなかった。今日という日を、また新鮮な気持ちで迎えられてうれしく思います」と心境を語った。

課題とされた接近戦での打ち合いで上回り、試合後に左肋骨2カ所の骨折が判明したエストラダをギブアップに追い込んだ。一番よかった点を問われると「集中力がよりついたというか、相手だけにフォーカスできるところが成長できたかなと思うし、今回は一番そこがよかったかなと」と答え、「今までも相手に集中してたけど、お客さんのためにとか、そういうところも考えたりしちゃってたんですけど、今回は本当に自分のためだけに戦ったというのが大きなポイントかなと思います」と明かした。