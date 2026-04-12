元HKT48で女優の田中美久（24）が12日、自身のインスタグラムを更新。愛犬とカフェに訪れた様子を投稿した。

「お仕事終わりにお友達4人と愛犬でランチハートアサイーボウルも美味しかったっ」とオフショットを公開した。ボディーラインが際立つ薄い茶色のピチピチTシャツ姿にデニムコーデ。首回りが独特なデザインで、ピースサインを送ったカメラ目線では胸元もチラリ。テラスで愛犬と過ごす動画などもアップした。

また、「新大久保行ったら友達と喧嘩した」と明かした食事動画もアップ。サムギョプサルをそのまま食べようとし、「動画なら葉っぱに包んで食べたほうがいいんじゃない。だってサムギョプサルじゃないもん。それ焼き肉だもん」と厳しい指摘を受ける場面もあった。

ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃ可愛い」「唇たまらん」「二人で漫才できそう」「核心をつく」などのコメントが寄せられている。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演。今年3月9日には3rd写真集「ぜんふ、ほんと」を発売。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。身長151センチ。血液型B。