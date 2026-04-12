「川崎Fに戻ってきたのかと」「男前すぎ」「日本が誇るイケメン」日本代表DF谷口彰悟のショットに反響
シントトロイデンの日本代表DF谷口彰悟がプーマの『VOLTAGE ニットジャケット』を着用し、ファンの注目を浴びている。
谷口は自身のインスタグラム(@shogo_taniguchi_5)を更新し、契約を結んでいるプーマ(@pumajapan)の投稿をシェア。そこにはウェア姿の写真とともに、「着るだけで気分が上がる @shogo_taniguchi_5 が選んだVOLTAGE。#VOLTAGE #ボルテージの上がる日々 #PumaFam #谷口彰悟」と綴られている。
プーマといえば、谷口の古巣である川崎フロンターレのオフィシャルスポンサーおよびサプライヤー。同ウェアはクラブの選手移動着としても採用されている。
コメント欄では「フロンターレに戻ってきたのかと思った」「フロンターレの選手と同じ服!?心待ちにしている約束の時間かと思った!!」「いやもう左胸にエンブレム縫い付けて帰って来てくれ笑」などの反応が寄せられたほか、「やっぱり谷口くんかっこいい」「男前過ぎて何着ても似合います」「日本サッカー界が誇る正統派イケメンやな」と称賛の声も上がった。
谷口は自身のインスタグラム(@shogo_taniguchi_5)を更新し、契約を結んでいるプーマ(@pumajapan)の投稿をシェア。そこにはウェア姿の写真とともに、「着るだけで気分が上がる @shogo_taniguchi_5 が選んだVOLTAGE。#VOLTAGE #ボルテージの上がる日々 #PumaFam #谷口彰悟」と綴られている。
コメント欄では「フロンターレに戻ってきたのかと思った」「フロンターレの選手と同じ服!?心待ちにしている約束の時間かと思った!!」「いやもう左胸にエンブレム縫い付けて帰って来てくれ笑」などの反応が寄せられたほか、「やっぱり谷口くんかっこいい」「男前過ぎて何着ても似合います」「日本サッカー界が誇る正統派イケメンやな」と称賛の声も上がった。
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