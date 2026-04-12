整ったビジュアルと抜群のスタイルで、そのフォトジェニックぶりを発揮しているのが、Snow Manの目黒蓮である。メガネやサングラスをかけたスタイルも好評で、知的な雰囲気からクールな表情から思わず「かわいい」と言いたくなる愛らしい姿など、ファンの心を掴んでいる。

写真＆動画：凛々しい表情も茶目っ気のある笑顔も全部優勝！な目黒蓮のメガネ＆サングラスショット（全5投稿）

■黒シャツ×メガネで知的さが増す、目黒蓮

ナチュラルヘアに黒シャツ、黒フレームのメガネを合わせた美容雑誌『美的』2026年3月号SPECIAL EDITIONで目黒が表紙を飾った際のビジュアル。

メガネをかけて真正面を見つめる知的なカットと、いたずらっぽい笑みを浮かべたカットの2枚が公開され、ギャップを見せている。

またInstagramでは、赤シャツに黒ネクタイを合わせ、カメラを見つめるスタイリッシュなカットと合わせて投稿されている。

■目黒蓮がセレクト！シルバーフレームメガネがクールな表情とマッチ

シルバーフレームのメガネをかけ、顎に手を添えながらカメラを見つめるクールな表情の目黒。黒の衣装にメガネを合わせたシックで色気のあるスタイリングで、大人の雰囲気を漂わせている。

なお、本撮影で着用しているZoffのメガネは、数種類用意されたなかからスタイリストと目黒がセレクト。本カットを投稿したのは、雑誌『CHEER』編集部の公式X。『CHEER』Vol.65で表紙を飾った際のビジュアルだ。

■ラウンド型メガネと白シャツで、めめのナチュラルな魅力が際立つ

黒のラウンド型メガネをかけた目黒。こちらはZoffの公式Instagramに投稿されたもので、創業25周年を記念し、グローバルブランドアンバサダーをつとめる目黒がスペシャルメッセージを語る様子が収められている。

リラックス感のある白シャツのシンプルなスタイリングで、飾らないナチュラルな魅力が印象的。SNSには「優しいお顔にメガネ似合うね」「メガネめめもカッコ良い」といった声が寄せられた。

■Zoffの調光サングラスが洗練された目黒蓮のビジュに映える

Zoffのサングラスをかけ、椅子に腰掛ける目黒。アースカラーのブルゾンにシャツを合わせたラフなスタイリングで、薄いブラウンレンズのラウンド型サングラスが、目黒の洗練されたビジュアルに映えるカットだ。

この写真は目黒の公式Instagramに投稿されたもので、室内ではメガネ、紫外線に当たるとサングラスに変化するZoffの調光サングラスを紹介している。投稿の3枚目には、デニムコーデで微笑む姿も公開された。

■FENDIの個性的なサングラスで圧倒的オーラを放つ、めめ

FENDIのブランドアンバサダーをつとめる目黒蓮が、FENDIのサングラスを着用したビジュアルが同ブランド公式Xにて投稿された。

太めのフレームが印象的な個性的なサングラスに、チェック柄のジャケットとネクタイを合わせたスタイリングで、モード感のあるコーディネートを披露。

存在感のあるサングラスがアクセントとなり、目黒のクールなビジュアルを引き立てている。