◇MLB ロイヤルズ 2-0 ホワイトソックス(日本時間12日、カウフマン・スタジアム)

ホワイトソックス・村上宗隆選手が「2番・ファースト」で先発し、3打数無安打1四球。2つの空振り三振を喫し、3試合連続ノーヒットとなりました。

前日は3三振するなど当たりが止まっている村上選手。この日も第1打席、相手のABS(自動ボールストライク)チャレンジが成功し2球で追い込まれると、最後は外角のチェンジアップにバットが空を切り三球三振に倒れます。

第2打席は1点ビハインドの4回、先頭として打席に入るとフルカウントからボールを見極めて四球で出塁。しかし後続が三者凡退し得点にはつながりませんでした。

第3打席は2球で追い込まれ、3球目の直球をファウルチップして初回に続いての三球三振。2点を追う9回の先頭として迎えた第4打席はセカンドゴロに倒れました。

この試合ノーヒットに終わった村上選手は直近2試合で5三振。ここまで15試合出場で打率は.167まで下がっています。

またチームもこの日4安打のみにとどまり、2試合連続完封負けを喫しました。