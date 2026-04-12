◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）

1勝1敗で迎えた巨人とヤクルトの同一カード3戦目。両チームのスタメンが発表されました。

この日は前日から代わって、「1番・セカンド」に門脇誠選手、「2番・ライト」に中山礼都選手を起用。中山選手はこの日が24歳の誕生日です。さらに前日スタメン外となっていたダルベック選手が4番に復帰。続いてキャベッジ選手が5番をつとめます。

前日に今季第1号を放った坂本勇人選手は6番、続いて前日プロ初ヒットの平山功太選手、前日プロ初本塁打の山瀬慎之助選手と続きます。

先発マウンドにあがるのは、井上温大投手。ケガの影響で出遅れていましたが、今季初登板となった5日のDeNA戦では7回1失点の好投で今季初勝利をあげました。勢いそのままに2勝目なるか、この日の好投にも期待がかかります。

▽対するヤクルトのスタメン1（遊）長岡秀樹2（左）サンタナ3（捕）古賀優大4（一）オスナ5（中）岩田幸宏6（右）増田珠7（三）赤羽由紘8（二）伊藤琉偉9（投）高梨裕稔