「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が決勝３ランを含む４打数２安打３打点の大暴れ。試合後、グラウンドインタビューでは「すごくいい感じだよ」とトレードマークの笑顔全開だ。

初回、大谷が先頭打者弾を放って試合を振り出しに戻した。なおも２死一、二塁から左中間スタンドに勝ち越し＆決勝の３ランをたたきこんだテオスカーは「昨日からたくさんの映像を見てきて、右打者に対して特定のボールを投げる傾向があることに気づいた。それが狙い球のヒントになった」と３球目の内角チェンジアップを狙い澄まし、完璧に捉えきった。

２点差に迫られた八回には左中間二塁打を放ってチャンスメーク。続くパヘズのダメ押し適時打では二塁から好スタートを切って一気にホームへ生還した。打率・３０６をマークし、ドジャース打線に欠かせないキーマンの１人。昨オフはトレード話が日米メディアでささやかれていたが、タッカーの加入でポジションが負担の少ない左翼へ戻ったことも好調の要因にあげられる。

チームは逆転勝利が多いことにも触れ「前後の選手を信頼することだ。投手も同じで僕たちが良いチームであることはわかっている。だから試合に踏みとどまって得点のチャンスを作れば、そこから流れをつかめるから」と語っていた。